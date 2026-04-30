Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy

In collaborazione con ASI Cultura e con il Responsabile dell’Area Cultura, lo scrittore e autore Michele Cioffi, sarà presentato ufficialmente martedì 5 maggio alle ore 14:30, presso la prestigiosa Sala Spazio Veneziano, a Roma, nel quartiere Coppedè, in via Reno 18/A, il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy: un progetto formativo d’eccellenza destinato a diventare un punto di riferimento nel panorama cinematografico nazionale.

Il Centro nasce da un’idea del regista irpino Modestino Di Nenna, in sinergia con ASI Cultura e con il Responsabile Area Cultura Michele Cioffi, dando vita a una collaborazione di alto profilo che coniuga visione artistica, formazione e promozione culturale. ASI Cultura rappresenta una realtà di rilievo nazionale nella promozione artistica, culturale e formativa. Negli anni si è distinta per la realizzazione di numerosi progetti di successo, iniziative di forte impatto sociale e percorsi accademici riconosciuti. Grazie a una rete consolidata e a risultati significativi su tutto il territorio italiano, ASI Cultura è oggi un punto di riferimento autorevole nello sviluppo di attività culturali innovative, inclusive e di alta qualità.

Fondato e diretto da Modestino Di Nenna, autore di un cinema sociale e inclusivo, il Centro si propone con una visione chiara e ambiziosa: formare nuove generazioni di professionisti capaci di raccontare il presente e contribuire alla costruzione del futuro dell’audiovisivo italiano.

La denominazione “Centro Sperimentale Irpinia Film Academy” affonda le sue radici in un territorio simbolo della grande tradizione cinematografica italiana: l’Irpinia, terra di maestri di fama internazionale come Sergio Leone ed Ettore Scola. Un luogo ricco di memoria, cultura e ispirazione, che rappresenta l’anima identitaria del progetto e il punto di partenza di una nuova visione del cinema.

Il progetto si sviluppa su due sedi didattiche strategiche e complementari:

* Roma, nel suggestivo quartiere Coppedè, all’interno dello Spazio Veneziano, cuore pulsante dell’industria audiovisiva italiana, dove gli studenti potranno vivere un’esperienza immersiva a stretto contatto con produzioni, istituzioni e opportunità professionali;

* Irpinia, presso lo storico Istituto Tecnico Agrario “F. De Sanctis”, sede simbolica e identitaria che rafforza il legame con il territorio e con le radici culturali del cinema italiano. L’obiettivo è ambizioso: creare una rete nazionale di accademie cinematografiche interconnesse, capaci di condividere metodologie innovative, valori culturali e standard qualitativi elevati, contribuendo concretamente alla crescita del settore audiovisivo e alla valorizzazione di nuovi talenti.

Il Centro si distingue per un’offerta formativa contemporanea, inclusiva e fortemente orientata al mondo del lavoro. Il percorso didattico, della durata di tre anni, prevede per ciascun anno accademico 120 ore tra formazione teorica, laboratori pratici, attività sul set e simulazioni cinematografiche.

Elemento distintivo del metodo formativo è l’approccio innovativo: l’attore non è più soltanto interprete, ma protagonista consapevole dell’intero processo creativo e produttivo, dalla scrittura alla distribuzione. Al termine del percorso, gli studenti conseguiranno diplomi rilasciati da ASI Cultura e riconosciuti da quattro Ministeri all’interno dell’Ente.

Alla conferenza stampa interverranno:

• Modestino Di Nenna, fondatore e direttore dell’Accademia

• Michele Cioffi, Responsabile Area Cultura ASI Cultura

• Pietro Caterini, dirigente scolastico dell’Istituto Agrario “F. De Sanctis”, il secondo più antico d’Italia, partner e sede didattica del Centro

• Dott. Franco Fiore, amministratore della società di produzione cinematografica “Follower One S.r.l.”

• Docenti dell’Accademia

• Partner istituzionali e rappresentanti del mondo della cultura e della politica

Sarà un intero pomeriggio dedicato al cinema, alla formazione e alla cultura audiovisiva. In questo momento storico particolarmente difficile, segnato da guerre efferate che stanno provocando migliaia di vittime innocenti, l’arte torna a farsi voce e strumento di riflessione collettiva.

Al termine della conferenza stampa sarà presentato in anteprima nazionale il cortometraggio dal titolo “La Voce della Pace”, alla presenza dei suoi protagonisti, che con la loro interpretazione intensa e coinvolgente esalteranno il valore artistico e umano dell’opera. Il cortometraggio, concepito proprio in questo contesto così drammatico, si propone di lanciare un forte e necessario messaggio di pace, invitando alla riflessione, al dialogo e alla fratellanza tra i popoli. Un racconto emozionante e potente, capace di toccare le coscienze e di trasmettere un messaggio universale di pace, dialogo e speranza, affinché il linguaggio del cinema possa contribuire, anche simbolicamente, alla costruzione di un futuro migliore.

Il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy non è soltanto una scuola di cinema, ma un vero e proprio laboratorio creativo: un luogo in cui il talento viene scoperto, formato e valorizzato, dove il cinema torna ad essere linguaggio universale, strumento di inclusione e mezzo autentico di racconto della realtà contemporanea.