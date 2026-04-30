Aiello del Sabato celebra la forza della parola: prima edizione del concorso letterario “Dove sei posato, fiorisci”

Si è svolta mercoledì 29 aprile, presso il Centro Sociale “Madre Teresa di Calcutta” di Aiello del Sabato, la serata di premiazione della prima edizione del concorso letterario “Dove sei posato, fiorisci”, promosso dal Comune di Aiello del Sabato in collaborazione con Edizioni Il Papavero – Marketing d’Autore di Bruno Martina, per incentivare e diffondere la scrittura creativa.

A dare rilievo istituzionale all’evento, che ha saputo unire qualità culturale, partecipazione e forte coinvolgimento emotivo sono stati l’Assessore alle Pari Opportunità Alessandra Maddaloni, ideatrice del concorso letterario, il Sindaco di Aiello del Sabato Sebastiano Gaeta e Nicola Mariconda, presidente dell’Associazione “La bottega del sottoscala”. A condurre l’incontro la dott.ssa Martina Bruno, editrice di Edizioni Il Papavero, che ha anche curato l’antologia contenente tutte le opere in concorso, contribuendo a rendere tangibile e duraturo il percorso creativo di tutti i partecipanti.

La serata è stata impreziosita dagli interventi di Gerardo Pepe, che ha condiviso il suo percorso letterario a partire dall’opera “La mia ora di vento”, premiata dalla Scuola Holden per il suo incipit e presentata al Premio Strega; e Silvia Petrosino, che ha raccontato la scrittura come spazio di speranza e fioritura condivisa, illustrando il progetto “Le fiabe di zia Titta” e il suo impegno con l’Associazione Glio.ma – Marco Calicchia per la ricerca sul glioblastoma, di cui è referente per Avellino.

Particolarmente suggestivo il momento delle letture, affidato a Nicola Mariconda e Marisa Barile, che hanno dato voce ai testi vincitori, accompagnando il pubblico in un percorso emotivo intenso e partecipato, capace di restituire tutta la forza evocativa delle opere in concorso.

La serata si è conclusa con la consapevolezza di aver dato vita a qualcosa di significativo: un primo seme culturale che, grazie alla partecipazione e alle relazioni costruite, è destinato a crescere nel tempo, un appuntamento destinato a consolidarsi nel panorama culturale locale, con l’ambizione di continuare a promuovere la bellezza della parola e il valore delle connessioni umane

Sezioni e vincitori

Racconti brevi:

1° classificato: Nicola Sguera con Fuori registro

2° classificato: Chiara Feoli con Ti auguro buon viaggio

3° classificato: Carlo Finale con Libero Castagna

Poesia:

1° classificato: Valentina Basile con Bucaneve

2° classificato: Carmelo Follo con Accade la Primavera

3° classificato: Tiziana Guidi con Il grande acero

Racconti brevi studenti:

1° classificato: Francesco De Vito (I.C. Aiello del Sabato) con Il gelsomino della rinascita

2° classificato: Ilaria Di Pace (Liceo Scientifico De Capraris) con La paura che ci insegna a vivere

3° classificato: Annamaria Rita Spiezia (I.C. Aiello del Sabato) con Quando la gentilezza si mette in cammino

Poesia studenti:

1° classificato: Francesco De Vito (I.C. Aiello del Sabato) con Un seme di gentilezza

2° classificato: Sofia Arena (I.C. Aiello del Sabato) con Il vento della gentilezza

3° classificato: Sebastiana Fabiana Di Bella (I.C. Aiello del Sabato) con La gentilezza delle piccole cose