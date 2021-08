Nusco, 60 famiglie senz’acqua da settimane: “Aiutateci, non possiamo nemmeno lavarci”/VIDEO

Irpinia terra dell’acqua, una provincia che disseta regioni come la Puglia e città come Napoli.

Il terribile paradosso è che proprio gli irpini invece rimangono senz’acqua.

La disperazione di un intero quartiere del paese guidato dal Sindaco Ciriaco De Mita: nel centro storico e nella zona di via Sottocastello centinaia di persone non hanno acqua nelle loro abitazioni da settimane.

Gli abitanti del quartiere hanno più volte segnalato il guasto all’Alto Calore senza riuscire a parlare con nessun dipendente dell’ente.

L’acqua manca per tutta la giornata e solo in alcuni casi l’erogazione avviene per poco tempo nelle ore notturne.

Si alza forte la protesta dei residenti: “Siamo abbandonati, non possiamo lavarci, non possiamo lavare la biancheria, in questo periodo di pandemia è davvero un rischio per tutti. Siamo costretti a riempire bottiglie, secchi e botti in qualche fontana in periferia o da qualche conoscente in altre zone del paese”.

Una sofferenza anche per i tanti anziani e le persone disabili che risiedono in zona. E’ anche un problema di ordine sanitario.

Il nostro inviato Enzo Costanza ha telefonato al presidente dell’Alto Calore Michelangelo Ciarcia, che ha dichiarato di non essere stato avvisato del problema ed ha promesso di intervenire immediatamente, interessandosi in prima persona.