Provincia Bisaccia, la Protezione Civile compie 5 anni di attività 5 Agosto 2021

Il 5 agosto 2016 nasce ufficialmente il Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile di Bisaccia, oggi 5 agosto 2021 il Gruppo compie 5 anni.

Dal 2016, come abitudine, il 5 agosto ci è sempre piaciuto festeggiare il nostro compleanno con attività addestrative e ludiche con i nostri amici più piccoli. Anche quest’anno per via delle restrizioni legate alla pandemia abbiamo preferito non fare eventi, anche se qualche sorpresa nei prossimi giorni potrebbe esserci.

Nel periodo di marzo/aprile 2020 in pieno lockdown, con i Volontari in piena attività di supporto alla popolazione, partì spontaneamente una raccolta fondi per dare una mano al nostro gruppo di Volontari della Protezione Civile. In pochi giorni furono raccolti circa 1.800 euro, la cosa ancora oggi ci lusinga ed emoziona, con tale somma abbiamo appena realizzato un importante acquisto di radio portatili che vanno ad incrementare la dotazione già in possesso e in uso ai nostri Volontari.

A tutti i tantissimi cittadini che ci hanno donato quella somma di denaro va il nostro ringraziamento e riconoscimento. In particolare ringraziano l’amico Renato Mosca che avviò la raccolta su alcune pagine di Facebook, una iniziativa che ci colse impreparati ma che ci diede una spinta fortissima ad andare avanti, sono arrivate donazioni da tutte le parti del mondo, bisaccesi che pur lontani hanno voluto testimoniare con questo gesto la vicinanza ai Volontari della Protezione Civile di Bisaccia. Un doveroso ringraziamento va al gruppo Pilates di Bisaccia che in pochi giorni organizzarono una raccolta fondi.

Noi continueremo a fare i Volontari mettendo testa e cuore in questa nostra attività, veniamo da mesi durissimi ma noi siamo ancora qui. Allora questa donazione la possiamo considerare come il regalo di compleanno per il Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile, ancora grazie a tutti!