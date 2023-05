Nuovo singolo del cantautore irpino Gennaro Caggiano, in arte ENGAGE

“MC DRIVE”, disponibile dal 26 maggio nei principali store digitali (Look Studio/Pirames) pubblicato da Compagnia Nuove Indye, è il nuovo singolo di Gennaro Caggiano, in arte ENGAGE che, dopo la pubblicazione dell’EP “Pelle” nel marzo 2020, arriva a definire una nuova versione di sé su un sound decisamente più pop.

ENGAGE racconta di storie di vite reali attuali e del difficile legame con le emozioni, usa testi sfacciatamente diretti su sonorità che inducono l’ascoltatore a ballare.

“MC DRIVE – spiega Gennaro – descrive il disagio di non aver trovato tutto quello che si è ordinato all’interno del proprio ordine take away, ovviamente già pagato, facendo un parallelismo con le situazioni della vita piene di aspettative che si rivelano irraggiungibili. La stessa insoddisfazione affrontata spesso quando ordini l’amore nel take away della vita, magari in una relazione a distanza, e dentro ad ogni pacco non trovi mai quello che vorresti. MC DRIVE è il primo grande, vero salto del progetto. C’è chi pensa che voi non siate pronti. Vediamo?”.

Mix e Master a cura di Enrico Ornielli (Muxland Production), fotografia e grafica: Ilenia Tramentozzi (Muxland Production).

MC DRIVE: https://cni-pirames.lnk.to/McDrive

BIOGRAFIA

ENGAGE è il progetto musicale di Gennaro Caggiano, cantante e compositore di Mirabella Eclano.

Classe 1999, inizia il suo percorso musicale da chitarrista turnista di cover band locali e sin da adolescente si riempie i polmoni di aria satura di vite vissute sopra i palchi delle piazze, questo lo induce a voler scrivere testi su pensieri, drammi autobiografici e problemi della società odierna con l’obiettivo di creare una casa accogliente per chi li ascolta.

I primi brani vengono pubblicati nel 2019 e cavalcano l’onda del rock poetry, arricchito e svecchiato grazie alla presenza di ritmi estremamente groovy. Da qui cerca di ritagliarsi un posto nel mondo musicale ottenendo la finale al 1M NEXT 2019 di Roma e la vittoria nella categoria “Miglior produzione musicale e testo” nella cornice di Sanremo Rock 2020, pubblicando finalmente il primo album “Pelle” nel marzo 2020.

Con l’arrivo della pandemia l’affermazione di ENGAGE sui palchi italiani si arresta, costringendo il progetto tra le mura di casa a maturare nuova musica con suoni ed influenze contemporanee, cambiamenti già visibili nel singolo di transizione “Anima Calabra” del 2021. Nel 2022 il progetto si rafforza grazie alla collaborazione con fidati musicisti per portare live il repertorio come opening act nel tour estivo UNICA WORLD TOUR di Antonello Cuomo, sosia italiano ufficiale di Antonello Venditti.

Oggi ENGAGE unisce l’introspezione del cantautorato ad un’attitudine esplosiva di vivere la musica dal vivo, con un occhio strizzato alla musica indie pop e influenze di altri generi, ha come obiettivo far ballare e saltare il pubblico quando il mondo fa un po’ schifo. Nel 2023 firma con la casa discografica Compagnia Nuove Indye.