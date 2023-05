La “rivoluzione” del centrodestra, l’irpino Pionati verso la guida di Radio Rai

Tempi di spoils system in Rai, dopo la “rivoluzione” dei giorni scorsi messa in atto dal centrodestra. Giovedì ci sarà il valzer delle nomine ai posti di comando ed iniziano a fioccare le prime indiscrezioni. Una riguarda l’irpino Francesco Pionati.

Figlio di un ex sindaco di Avellino, Giovanni, è stato vicino all’ex segretario della Dc Ciriaco De Mita. In forza al Tg1 per tanti anni, dove curava la nota politica del primo telegiornale d’Italia, poi senatore e quindi deputato in due legislature, torna in Rai dove dal 2018 diventa “coordinatore delle attività da realizzare per la trasmissione regionale e/o nazionale (sempre in ambito TGR) dei prodotti forniti dall’Associazione delle TV europee Circom e/o da altri broadcaster” alle dirette dipendenze appunto del Direttore della Testata Giornalistica Regionale.

Per lui, a quanto pare, si parla di una direzione. Potrebbe andare alla guida di Radio Rai, un incarico prestigioso.