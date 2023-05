FOTO / Giornata della legalità, Serino la celebra con l’arma dei carabinieri

Giornata della legalità, Serino la celebra con l’arma dei carabinieri. Il comune irpino commemora le vittime delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio, il 23 maggio ed il 19 luglio del 1992 in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli uomini delle loro scorte.

“Coltivare la legalità – si legge in una nota – partendo dai bambini dell’Infanzia, fino agli adolescenti consente di sviluppare l’empatia, la gentilezza, il rispetto nonché il senso di responsabilità in un unico e forte intento educativo: diffondere la cultura dei valori civili, mantenere viva la Memoria di chi ha lottato per la nostra libertà”.

“E’ nata così l’idea di promuovere cittadinanza responsabile, educazione, informazione e sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio, nell’ambito del progetto “Librarte che accomuna tutto l’I.C. Serino, per riflettere sul valore del rispetto delle regole, principio fondamentale della vita sociale e del bene comune”.

La nota arrivata in redazione prosegue: “Notevole e prezioso è stato il contributo dell’Arma dei Carabinieri che nell’ambito del progetto della “Cultura della legalità”, promosso dai competenti Ministeri e condiviso mediante protocollo dall’Arma stessa, ha incontrato gli alunni, insieme ai sindaci del Comune di Serino e S. Lucia di Serino, nella persona di Vito Pelosi e Ottaviano Vistocco, rafforzando la linea progettuale della scuola, a lungo sostenuta dalla D.S. Antonella De Donno”.

“E’ stato un tripudio di colori, bandierine, girandole rotanti, festoni, poesie ed inni gioiosi tra Scuola dell’Infanzia e Primaria …la felicità negli occhi dei bimbi piccoli è stata percepibile a distanza; molto forte la curiosità di entrare in una gazzella e toccare il volante, sedersi al posto guida, suonare il clacson e far partire la sirena squillante. Incredibile poi la performance delle unità cinofile, con i bellissimi pastori tedeschi che hanno dato prova dimostrativa, alla ricerca di un’arma da fuoco, per poi lasciarsi coccolare e giocare con la pallina preferita.

Si ringraziano per la disponibilità e la partecipazione: il Capitano Gianfranco Iannelli, comandante Compagnia Carabinieri di Solofra, il Luogotenente Rosario Petrosino, comandante Aliquota Radiomobile Carabinieri di Solofra, il Maresciallo Maggiore Massimo Grimaldi, comandante della Stazione Carabinieri di Serino.

Una divisa è rappresentativa di coraggio, rispetto ed eroismo, ed oggi questi uomini dell’Arma dei Carabinieri hanno da subito mostrato forza, eleganza, empatia con tutti gli alunni, rapportandosi a loro secondo l’ordine ed il grado scolastico, stimolando domande curiose e singolari”.

“Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado, unitamente al Prof. De Pasquale Giuseppe, hanno reso omaggio all’Arma, attraverso l’esecuzione di flauti con “Va, pensiero, sull’ ali dorate”, una delle arie più famose dell’opera lirica “Nabucco” di G. Verdi scritta nel 1842, quando l’Italia era sotto il dominio austriaco. Il coro è la preghiera che gli Ebrei rivolgono per la loro Patria, ed il pubblico italiano, impegnato nelle lotte risorgimentali contro la dominazione austriaca, lo accolse con grande entusiasmo, rispecchiandosi nel dolore del popolo ebraico sconfitto e nella sua aspirazione a liberarsi dall’oppressore straniero.

Il messaggio di libertà del Va, pensiero arriva a tutti come un’esortazione all’autodeterminazione dei popoli, capaci di scegliere e di costruire il proprio futuro”.

“Oggi abbiamo avuto modo di percepire la bellezza intrinseca dell’Arma dei Carabinieri, la spontaneità genuina dei bambini, lo studio ardito degli adolescenti e l’impegno di una scuola che sa fare un ottimo lavoro di squadra ed ambisce ad un unico obiettivo: formare menti, libere di agire nel rispetto delle leggi e nella costruzione di un sapere universale”.