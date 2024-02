Nuovo intervento per il 16enne di Monteforte. Il Sindaco “non ci resta che pregare”

Monteforte prega per le sorti del 16enne coinvolto in un terribile incidente stradale in centro ad Avellino nella notte tra sabato e domenica. É stato sottoposto ad un nuovo, delicato, intervento chirurgico alla testa e resta ricoverato in gravi condizioni nel Reparto di Terapia Intensiva del Moscati.

Le parole del Sindaco Costantino Giordano su Facebook: «Siamo vicini alla famiglia del giovane coinvolto nell’incidente stradale di via Tagliamento. L’unico mezzo a nostra disposizione in questo momento è la preghiera: auguriamo al giovane di superare tutto in fretta e di poter presto tornare ad abbracciare i suoi cari».

Al messaggio del Sindaco si aggiungono quelle di tanti concittadini che incitano il ragazzo a tenere duro ed a superare questo delicato momento per ritornare all’affetto della sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi compagni di scuola.

«Forza! I tuoi compagni sono con te, ti sono vicini. Il tuo banco oggi era vuoto per un motivo più grande di voi, di te. Ti aspettano per altre risate e momenti insieme. La tua famiglia ti aspetta e noi preghiamo per te affinché ciò accada presto. Forza! Non mollare», scrive Giuseppina Caputi.

«Preghiamo per questo ragazzo, come se fosse un nostro figlio, gli auguro con tutto il mio cuore di superare questo momento difficile e di tornare presto a casa», aggiunge Nicoletta Aletta.

Ed ancora Tiziana Buonasorte scrive: «Forza! Forza cucciolo bello! Adesso ce la devi mettere tutta la tua forza! Coraggio passa pure questo».

Il ragazzo era alla guida di una microcar elettrica quando è avvenuto lo scontro con un’altra auto, un suv, guidata da un ventenne che ha riportato ferite lievi. Per estrarre il 16enne dalle lamiere della minicar è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti.

Un delicato intervento di craniectomia decompressiva quello eseguito ieri dai medici del reparto di Neurochirurgia di Contrada Amoretta. Il secondo a cui viene sottoposto il 16enne di Monteforte dalla serata in cui ha avuto il grave trauma cranico dopo lo schianto tra la sua minicar ed un suv. Il lungo intervento neurochirurgico avrebbe avuto un esito positivo ma bisogna attendere le prossime ore. Le condizioni del ragazzo restano stabili nella gravità.