Meteo, cielo nuvoloso sull’avellinese: torna la pioggia

Cielo nuvoloso sull’avellinese e sulla fascia del Partenio con le temperature che, in montagna, sono scese di qualche grado grazie a una moderata ventilazione nord-orientale.

Secondo le previsione dell’Osservatorio Metereologico di Montevergine sono attese per la giornata di oggi locali piogge, più probabili in Alta Irpinia e sulla fascia dei monti Picentini. In seguito, le nubi tenderanno parzialmente a diradarsi. Cielo sereno o poco nuvoloso invece per la giornata di mercoledì.

Le nubi torneranno d’attualità giovedì. Poi, a cavallo tra venerdì e sabato, è previsto il passaggio di una perturbazione atlantica, accompagnata da venti sostenuti di libeccio. Le piogge di maggior rilievo sono attese sulla fascia del Partenio e su quella dei monti Picentini.