Nuovo guasto alla condotta DN 800: disagi per la fornitura idrica in 13 comuni irpini

AVELLINO- Un nuovo guasto sulla condotta adduttrice Dn800 fa scattare disagi in un larga fascia di comuni tra Irpinia e Sannio. In particolare nei comuni irpini di Ariano Irpino (Ospedale e Casa Circondariale comprese) Grottaminarda, Torella dei Lombardi, Bonito, Melito, Montecalvo, Villanova del Battista, Greci, Gesualdo, Savignano Irpino, Villamaina, Sturno, Flumeri. In una nota firmata dall’amministratore di Alto Calore Servizi Spa Antonio Lenzi, si comunica il guasto alla condotta adduttrice e i possibili disagi per la fornitura idrica nei tredici comuni irpini interessati e in quelli della provincia di Benevento. “A causa di un guasto che ha interessato la condotta adduttrice DN 800 nel territorio del Comune di Gesualdo- si legge nella nota- domenica 4 Maggio, dalle ore 18:00, e’ in corso un intervento di riparazione per cui e’ stata disposta una sospensione della fornitura idrica. Potrebbero dunque verificarsi disfunzioni in considerazione della durata dell’ intervento la cui ultimazione e’ prevista nella mattinata del giomo 5 maggio”. Il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, alla luce della comunicazione di Alto Calore ha già disposto la chiusura di tutti i plessi scolastici nella giornata di oggi (5 maggio 2025).