Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie per le atlete irpine ai Campionati Nazionali

ANAGNI- Una pioggia di medaglie per la ginnastica ritmica avellinese nella tre giorni di Anagni per i Campionati Nazionali di Ginnastica Ritmica. La A.S.D. Gym Art Avellino, sotto la direzione tecnica della professoressa Rita Paglialonga – docente del Convitto Nazionale “Pietro Colletta” ed ex ginnasta con 25 anni di esperienza nel settore – e del Tecnico Isiana Guerriero ha rappresentato con orgoglio la città di Avellino ai Campionati Nazionali di Ginnastica Ritmica dell’Ente CSEN – GRP.

Con ben 11 ginnaste in gara e oltre 1500 atlete partecipanti provenienti da tutta Italia, la Gym Art si è distinta per l’eccellenza tecnica e la passione dimostrata dalle sue atlete, conquistando numerose medaglie in diverse categorie.

Ecco il prestigioso medagliere conquistato:

“Serie B”

Oro: Di Capua (palla), Freda (palla, cerchio)

Argento: Di Capua (cerchio), Criscitiello (palla, nastro) Bronzo: Ficca (fune)

“Serie FGI Silver LC1”

Oro: Boccuti Chiara (palla), Iorio Vanessa (mastro) Argento: Minei Luisa (cerchio, clavette) Bronzo: Iorio Vanessa (palla), Villanova Elizabeth (clavette)

A coronamento di queste splendide performance, nella classifica generale – che ha valutato le migliori punteggi tra tutte le ginnaste partecipanti – sono arrivate ulteriori soddisfazioni:

Argento per Luisa Minei

Bronzo per Chiara Boccuti

Questi straordinari risultati testimoniano non solo la preparazione tecnica delle giovani ginnaste, ma anche la qualità del lavoro svolto dalla Prof.ssa Paglialonga, che da anni si dedica con passione alla formazione sportiva e umana delle sue allieve. La Gym Art Avellino si conferma così una realtà di riferimento nella ginnastica ritmica campana, con lo sguardo già rivolto ai prossimi traguardi.