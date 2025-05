Guasto idrico a Gesualdo: ordinanza di chiusura delle scuole anche a Grottaminarda

GROTTAMINARDA- Un’ ordinanza contingibile ed urgente da parte del Sindaco di Grottaminarda per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale, compresi gli asili nido, per domani, lunedì 5 maggio, a causa di una sospensione idrica. L’Alto Calore Servizi ha, infatti, comunicato che a causa della rottura alla condotta adduttrice del diametro di 800 nel Comune di Gesualdo, si sono resi necessari lavori di riparazione e quindi la sospensione dell’erogazione del servizio.Il Sindaco Marcantonio Spera ha pertanto ritenuto necessario emettere l’Ordinanza per evitare che le attività scolastiche si svolgano in condizioni igienico-sanitarie precarie e per garantire la tutela della pubblica e privata incolumità.