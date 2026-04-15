Lioni capitale del basket rosa: al PalaTesone “Cuori rosa, canestri e sorrisi”

Tre province, quattro società storiche e un’unica passione: il basket femminile. Sabato il PalaTesone ospiterà la manifestazione “Cuori rosa, canestri e sorrisi”, evento dedicato al minibasket in rosa che trasformerà il palazzetto irpino in un punto di riferimento per sport, socialità e inclusione. L’iniziativa, pensata per promuovere il movimento cestistico femminile a livello regionale, vedrà in campo le giovani atlete dell’ASD Ugo Tesone Lioni, società organizzatrice, insieme a ASD Basket Benevento, ACSI Avellino e PB63 Battipaglia. Un quadrangolare che metterà a confronto le realtà di Irpinia, Sannio e Salernitano nel segno della crescita sportiva e della condivisione,con la collaborazione della FIP Campania e Mini Basket Campania. A impreziosire la giornata sarà la presenza di una delegazione della Virtus Basket Ariano Irpino. Le giocatrici della prima squadra, impegnate nel campionato nazionale di Serie B, incontreranno le bambine offrendo consigli tecnici e portando la propria esperienza, in un ideale collegamento tra il minibasket e l’attività agonistica di livello.

Soddisfazione nelle parole del presidente della società ospitante, PIETRANTONIO RICCELLI:

“Manifestazioni come questa rappresentano il cuore della nostra attività. Vedere tante bambine avvicinarsi al basket e condividere valori sani è motivo di orgoglio. Lioni diventa, per un giorno, capitale del basket femminile giovanile.”

Sulla valenza educativa dell’evento si sofferma il responsabile Mini Basket, SABATINO FONSO: “Il minibasket è prima di tutto formazione e inclusione. Non è solo sport, ma un’occasione per imparare a stare insieme, rispettarsi e crescere attraverso il gioco.”

A evidenziare l’entusiasmo delle giovani partecipanti è l’istruttore ANTONIO DI CAPUA: “Le bambine stanno vivendo questa esperienza con grande emozione. Il confronto con altre realtà e l’incontro con atlete più esperte rappresentano uno stimolo importante nel loro percorso.”

L’obiettivo, ribadiscono gli organizzatori, è quello di valorizzare lo sport come strumento di crescita e aggregazione, dando un segnale concreto della vitalità del basket femminile campano, a partire proprio dal settore di base.

Appuntamento sabato 18 Aprile dalle ore 10:00 al PalaTesone: ingresso libero per una giornata all’insegna dello sport e della passione.