Nuovo appuntamento con “I giovedì della lettura” all’Archivio di Stato di Avellino

Giovedì 12 febbraio, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.

In tale occasione si presenterà il libro “Porto Vecchio” di Eleonora Davide. L’evento sarà introdotto da Ersilia Basile, funzionaria archivista dell’Archivio di Stato di Avellino. Dialogheranno con l’autrice Giovanna della Bella, editor del romanzo, e il giornalista Angelo Damiano. Modera il giornalista Gianluca Amatucci. Letture e intermezzi musicali a cura di Paolo De Vito.

L’ingresso è libero.

“Porto Vecchio” è un romanzo storico che inizia nel momento in cui la narratrice conosce il fotografo triestino Italo Radović, novantasettenne. Dal loro incontro nasce una lunga intervista, nel corso della quale Radović ripercorre la sua vita, in particolare i momenti più significativi e più tragici legati alle vicende del confine orientale d’Italia. Nella seconda parte del romanzo, che si svolge dopo la morte dell’intervistato, la narratrice diventa protagonista di un’indagine che naviga a vista fra suicidi sospetti, silenzi, bugie e segreti di Stato inconfessabili.