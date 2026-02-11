Valle Caudina, Carabinieri denunciano una persona e sequestrano rifiuti speciali pericolosi e non

Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, l’amministratore unico di un centro di raccolta di rifiuti comunale per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tra cui RAEE e oli esausti.

Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, permetteva di accertare che i rifiuti conferiti dai cittadini al centro di raccolta non venivano gestiti nella maniera prevista dalla normativa, in quanto dalla documentazione acquisita durante il controllo, non era possibile procedere alla tracciabilità di tutti i rifiuti stoccati all’interno del centro di raccolta comunale.

Le attività di controllo, continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della collettività.