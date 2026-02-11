Alta Irpinia, FISMIC: “Nell’area industriale di Nusco, rifiuti speciali e degrado”

Nell’Area Industriale F3 di Nusco la presenza di una “ditta di smaltimento di rifiuti speciali” è diventata insostenibile. La denuncia arriva dai lavoratori della Desmon capeggiati dalla RSU e delegato della sicurezza Antonino Abbondandolo e sostenuto dal Segretario Generale Giuseppe Zaolino.

“Siamo stati costretti alla denuncia pubblica”, dichiarano Zaolino e Abbondandolo, “dopo vari tentativi bonari per affrontare un problema non più rinviabile. Camion carichi di rifiuti di ogni genere, parcheggiati lungo la strada. Mosche e zanzare d’estate e stormi di uccelli di ogni genere d’inverno. Odori sgradevoli e aria irrespirabile che condizionano la vita di tutti i lavoratori, dell’area industriale ed in particolare dei circa 100 dipendenti della Desmon che hanno la sfortuna di essere confinanti con questa società. Ci aspettiamo un intervento rapido da parte di tutti gli organi ispettivi e di controllo perché in ballo c’è la salute di tanta gente e di diverse centinaia di operai”.