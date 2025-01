Nuovo anno, nuovi rincari: per Federconsumatori aggravi di quasi mille euro a famiglia

Nuovo anno, nuovi rincari: l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori stima un aumento di 912,20 euro a famiglia.

È di pochi giorni fa la notizia dell’aumento di oltre il 18,2% delle tariffe dell’energia elettrica per il primo trimestre 2025 per i clienti vulnerabili (che fa temere anche per l’andamento delle tariffe sul mercato libero). Inoltre, a far crescere la preoccupazione sul fronte del gas (i cui costi si mantengono ancora su livelli notevolmente più elevati rispetto a prima della guerra), è proprio la scadenza degli accordi russo-ucraini per il trasporto del gas.

Alla luce di tale situazione, che rischia di trascinare verso la crescita diverse voci di spesa, l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha calcolato che, nel nuovo anno, si prospetta un aggravio di + 912,20 euro annui a famiglia.

Oltre ai rincari nel settore dell’energia, non mancano anche quelli in campo alimentare, delle assicurazioni, della scuola, e della ristorazione.