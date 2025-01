A Milano vietato fumare all’aperto, in Belgio no alle sigarette usa e getta

Milano e il Belgio compiono passi decisivi nella lotta contro il fumo, introducendo misure che mirano a ridurre i danni per la salute e l’ambiente.

A Milano, è stato appena varato il divieto di fumare in spazi pubblici all’aperto, una misura che si applica a parchi, giardini, piazze e altre aree frequentate dai cittadini. L’iniziativa, che ha l’obiettivo di tutelare la salute di tutti, in particolare dei bambini e delle persone vulnerabili, mira anche a ridurre l’inquinamento da fumo passivo. La nuova legge prevede sanzioni per chi verrà sorpreso a fumare in queste aree pubbliche, in un’ulteriore spinta verso una città più sana e vivibile.

Nel frattempo, il Belgio ha preso una decisione innovativa a livello europeo, vietando la vendita delle sigarette usa e getta. La legge, che entrerà in vigore nei prossimi mesi, si inserisce in un piano più ampio del governo belga per ridurre il consumo di tabacco e promuovere politiche più ecologiche.