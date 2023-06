Nuovi volumi di autori locali per la Biblioteca di Grottaminarda

La biblioteca comunale “Osvaldo Sanini” si arricchisce di nuovi volumi di letteratura popolare e storia locale grazie ad un finanziamento regionale.

La Giunta Regionale della Campania ha ritenuto idonea l’istanza presentata dal Comune di Grottaminarda nell’ambito dell’Avviso pubblico per la “concessione di contributi a biblioteche di ente locale per l’acquisto di libri da editori campani attraverso le librerie di prossimità”. Sul Burc l’elenco delle Biblioteche ammesse a finanziamento tra le quali spicca la Biblioteca comunale “Osvaldo Sanini” insieme ad altre 4 irpine. Settemila euro l’ammontare del finanziamento che dunque sarà utilizzato per arricchire la struttura ospitata presso il Castello d’Aquino, di nuovi volumi di letteratura e storia locale a cura di autori ed editori legati al territorio.

Già anticipato dal Sindaco, Marcantonio Spera, nel corso della presentazione proprio presso il Castello d’Aquino de “Li cùnt Antich’”, l’acquisto di un buon numero di copie del volume a cura di Mina De Luca, un’affascinante raccolta di antichi racconti in vernacolo grottese che riporta indietro nel tempo e recupera fissando nero su bianco un grande patrimonio fino ad ora esclusivamente verbale. Ma non sarà certo l’unico lavoro di letteratura locale ad essere acquistato, sarà fatta un’attenta valutazione.

«Abbiamo fortemente ricercato questo piccolo ma importantissimo finanziamento perchè, come ribadito più volte, teniamo alla nostra cultura popolare e vogliamo valorizzare gli autori e gli editori locali – afferma l’Assessora alla promozione culturale Marilisa Grillo – Come preannunciato, faremo diverse iniziative nel corso dell’Estate grottese, per presentare libri e coinvolgere maggiormente i cittadini nel piacere della lettura. Dunque li invitiamo sin da subito ad andare presso la Biblioteca comunale e richiedere un libro in prestito per una piacevole lettura estiva».

La Biblioteca comunale “Osvado Sanini” ospita circa 3700 volumi con una sezione dedicata agli autori locali; è inserita nel Sistema Bibliotecario Provinciale di Avellino e nel programma di gestione bibliotecaria informatizzata UOL.IT.