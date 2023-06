Malore e schianto con la moto: Villamaina piange un giovane papà

Villamaina- Non ci sono dubbi sulla dinamica del terribile incidente in cui ha perso la vita un giovane papà di Villamaina. Salma subito rilasciata, oggi, alle 17, ci saranno i funerali nella chiesa madre di Villamaina. Grande dolore nel piccolo comune che affaccia sulla Valle d’Ansanto, l’uomo era particolarmente conosciuto e benvoluto.

I fatti nel pomeriggio di ieri. Il 41enne percorreva la Provinciale ex SS 428 con la sua moto in direzione Gesualdo quando all’altezza del bivio per Villamaina è stato colto da un malore perdendo il controllo del mezzo che ha proseguito la sua corsa andandosi a schiantare contro un albero. Inutile ogni soccorso. Sul posto i carabinieri di Frigento e di Mirabella Eclano insieme ai sanitari del 118. Poi il medico legale che ha constatato il decesso e restituito la salma ai familiari per il rito funebre.

L’uomo lascia la compagna ed una figlia di 5 anni, oltre ai genitori, ai fratelli ed ai familiari tutti. La comunità di Villamaina profondamente colpite dal lutto e si sta stringendo intorno alla famiglia. Il sindaco, Nicola Trunfio, ha decretato il lutto cittadino.