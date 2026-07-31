Nuovi volti nello staff dell’Halley Campania Avellino Basket: ecco il preparatore Francesco Gioia

Il professor Francesco Gioia è il nuovo preparatore dell’Halley Campania Avellino Basket per la stagione 2026/2027. Gioia ha avuto un lungo e proficuo trascorso nell’atletica leggera, tra le fila dell’Atletica Vigevano, per poi iniziare la carriera di allenatore specializzandosi nelle prove multiple. Successivamente è approdato al basket, fino al 2023 è stato il preparatore atletico della Junior Casale Monferrato, conoscendo sia la Serie A2, sia la Serie A e lavorando con coach di livello internazionale, tra questi l’avellinese Marco Ramondino, per poi approdare al basket femminile con la società del Derthona, quindi Castelnuovo Scrivia. Con le Giraffe ha conquistato nel 2024 la promozione in Serie A.

“Per me è un grande onore entrare a far parte dell’Avellino Basket – afferma Gioia – Ringrazio la società, il presidente, il general manager e coach Di Carlo per la fiducia. Arrivo con grande entusiasmo e con la voglia di mettere le mie competenze al servizio della squadra. So di entrare in un ambiente ambizioso e appassionato: il mio obiettivo sarà aiutare ogni giocatore a esprimere il massimo del proprio potenziale, lavorando ogni giorno con professionalità, metodo e attenzione ai dettagli”.

Ad Avellino il professor Gioia porterà entusiamo e la sua metodologia di lavoro lavorando in simbiosi con coach Gennaro Di Carlo ed i collaboratori che andranno a formare lo staff tecnico dell’Halley Campania per la stagione 2026/2027.

“Quest’anno abbiamo deciso di apportare qualche modifica allo staff tecnico, tra i volti nuovi abbiamo aggiunto il professor Francesco Gioia, che in carriera ha avuto già esperienze importanti a Vigevano e con Casale Monferrato e nel basket femminile.Riponiamo piena fiducia in tutto lo staff, a cui auguriamo un buon lavoro” ha commentato il general manager Antonello Nevola.