“Maledetti vegani” trionfa all’Ariano Folk Festival

Nel bel mezzo della quattordicesima edizione dell’Ariano International Film Festival, si prosegue con i riconoscimenti alle opere in concorso delle sezioni AIFF Green e AIFF World Documentari, dedicate rispettivamente alle tematiche ambientali e al racconto della realtà. Dopo aver avuto la possibilità di vedere tutti i progetti e di conoscere alcuni degli autori dal vivo, sono stati annunciati i vincitori, alla presenza di un pubblico partecipe e caloroso. A trionfare tra i sei titoli dell’AIFF Green, il già molto apprezzato “Maledetti vegani” di Fabrizio Gammardella, che affronta con attenzione e uno sguardo approfondito l’ascesa della cultura vegana nel nostro Belpaese. Inoltre una Menzione speciale è andata a “Tra la terra e il mare” di Gianluca Doremi, un ritratto intimo e personale della laguna friulana, tra immagini attuali e d’archivio. Per quanto riguarda invece l’AIFF World Documentari, il vincitore è “Dal mio punto di vista” di Roberto Marra, incentrato sulla figura di un musicista non vedente che potrebbe ritrovare la vista, grazie a un’operazione. Con l’avvicinarsi del weekend, le giornate della kermesse si arricchiscono di eventi e incontri. Il clou si raggiungerà venerdì 31 luglio, con un programma corposo e interessante, tra cui troviamo le ultime opere dell’AIFF World: oltre al lungometraggio “Discesa libera” e al documentario “Rhythms of the land”, spazio ai quattordici cortometraggi in gara. In mattinata sarà il turno dei Corti scuola, tra proiezioni dei nove progetti e la premiazione, mentre alle ore 17 toccherà a Raffaello De Gruttola intrattenere il pubblico con la sua

masterclass nella Sala Pastorale San Francesco. Ultimo attesissimo appuntamento della giornata, alle 20.30 in Auditorium Comunale «Lina Wertmüller», l’anteprima del western «Tex McKenzie», con gli attori Stefano Sala e Daniel Nilsson e il produttore Tiziano Cavaliere, presenti in sala.