L’ennesimo raid dei ladri contro l’abitazione del senologo Carlo Iannace a San Leucio

SAN LEUCIO DEL SANNIO- L’abitazione del senologo e direttore della Breast Unit del Moscati di Avellino Carlo Iannace finisce per la sesta volta nel mirino dei malviventi. L’ennesimo furto, stavolta messo a segno da un solo ladro, che dopo aver forzato una finestra si e’ introdotto all’interno dell’abitazione, senza però riuscire ad asportare nulla di valore. Tanta amarezza nelle parole del fratello del medico, il consigliere comunale di Avellino Gino Iannace: “Tornano come sempre solo per devastare e non portare via nulla – spiega il fratello del senologo, il consigliere comunale di Avellino Gino Iannace -. Mio fratello non ha beni e preziosi, questi raid si risolvono in una iniutile devastazione a caccia del nulla. Siamo davvero addolorati e ringraziamo quanti in queste ore, per l’ennesima volta, ci stanno mostrando vicinanza e solidarietà. “. Le immagini della malvivente che si dilegua, diffuse via social, hanno suscitato indignazione sul web.