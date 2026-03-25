Nuova tappa dell’Osservatorio sullo stato della provincia nell’Alta Valle del Sabato

Prosegue il viaggio tra i territori della provincia di Avellino . Oggi mercoledì 25 marzo, alle ore 17:00, Aiello del Sabato ospiterà una nuova tappa dell’Osservatorio sullo stato della Provincia, il percorso di ascolto e confronto promosso dal Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso.

L’incontro, in programma presso il Centro Sociale “Madre Teresa di Calcutta”, rappresenta un momento di dialogo diretto con le amministrazioni e le comunità dell’area, con l’obiettivo di raccogliere esigenze, analizzare le principali problematiche e rafforzare le strategie di presidio e prevenzione sul territorio.

All’appuntamento prenderanno parte, insieme al Prefetto, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine: il Questore della Provincia di Avellino, Dott. Pasquale Picone, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Angelo Zito, e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Leonardo Erre, a conferma dell’approccio integrato e coordinato sui temi della sicurezza.

Coinvolti direttamente i Comuni di Aiello del Sabato, Cesinali, Contrada, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole e Serino, protagonisti di un confronto aperto con le comunità locali finalizzato a condividere istanze, priorità e possibili interventi.

L’Osservatorio, fortemente voluto dal Prefetto Riflesso, si sta consolidando come uno strumento operativo di ascolto e conoscenza del territorio, capace di mettere in rete istituzioni e comunità locali in un percorso concreto di collaborazione e responsabilità condivisa.