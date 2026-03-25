Pro Loco Mercogliano, parte la raccolta solidale per Pasqua 2026

In occasione delle festività pasquali, torna l’appuntamento con la “Raccolta Solidale – Pasqua 2026”, un’iniziativa che unisce impegno sociale e spirito comunitario, destinata quest’anno ai detenuti della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

Elemento centrale del progetto è la sinergia tra diverse realtà del territorio: l’Abbazia Territoriale di Montevergine, la Pro Loco Mercogliano, la Misericordia del Partenio e i commercianti che condividono l’obiettivo dell’iniziativa.

Dal 25 marzo al 3 aprile 2026, sarà possibile contribuire donando uova di Pasqua e colombe, segni semplici ma significativi, per portare un momento di conforto e vicinanza a chi vive una condizione di fragilità.

I punti di raccolta attivati sono presso le sedi delle realtà promotrici e, come ogni anno, ci sarà la possibilità di lasciare il proprio dono direttamente presso alcuni commercianti locali che aderiscono all’iniziativa.