Airola onora il Carabiniere Pasquale Ruggiero: cerimonia per l’eroe di Malga Bala

Questa mattina, presso il cimitero di Airola, si è svolta la cerimonia in ricordo del Carabiniere Pasquale Ruggiero, decorato della Medaglia d’Oro al Merito Civile “alla memoria”.

Nato ad Airola l’11 febbraio 1924 e cresciuto in una famiglia unita e di saldi principi di ben 14 figli, si arruolò giovanissimo nel Corpo dei Carabinieri Reali dove prestava servizio presso la Tenenza di Tarvisio dipendente dalla Compagnia di Tolmezzo. Appena 20enne il Carabiniere Ruggiero ed altri 11 commilitoni, la serata del 23 marzo 1944, mentre presidiavano la centrale idroelettrica di Bretto di Sotto (oggi Slovenia), vennero presi in ostaggio da una banda partigiana titina. I partigiani, sopraffatta la vigilanza verosimilmente per una delazione di lavoratori non del posto, occuparono e distrussero l’obiettivo, trasferendo i 12 militari catturati presso una costruzione rurale di alta montagna, dove furono barbaramente torturati e uccisi due giorni più tardi.

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il 27 marzo 2009 ha conferito al caduto la Medaglia d’Oro al Merito Civile con la seguente motivazione:

“Nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, in servizio presso il posto fisso di Bretto lnferiore, unitamente ad altri commilitoni, veniva catturato da truppe irregolari di partigiani slavi, che, a tappe forzate, lo conducevano sull’altopiano di Malga Bala. Imprigionato all’interno di un casolare, subiva disumane torture che sopportava con stoica dignità di soldato, fino a quando, dopo aver patito atroci sofferenze, veniva barbaramente trucidato. Preclaro esempio di amor patrio, di senso dell’onore e del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio. 23 – 25 marzo 1944 – Malga Bala (SLO)”

La commemorazione odierna ha avuto luogo presso il cimitero di Airola, ove dopo la preghiera e la benedizione da parte del parroco della Chiesa dell’Annunziata don Liberato Maglione, i nipoti del Carabiniere caduto accompagnati dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento Colonnello Marco Keten, hanno deposto una composizione floreale sulla tomba del Decorato. Hanno partecipato alla cerimonia anche il Sindaco del Comune di Airola Vincenzo Falzarano ed una rappresentanza di militari dell’Arma in servizio ed in congedo.