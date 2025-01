Nuova Giunta e new entry in Consiglio: assise programmata per giovedì 23

È stata programmata per giovedì 23 gennaio alle 16:30, con eventuale seconda convocazione per lunedì 27 gennaio, la prossima seduta del Consiglio Comunale, durante la quale verrà presentata la nuova Giunta che affiancherà la sindaca Laura Nargi. In quell’occasione verranno ufficializzate anche le surroghe dei sette consiglieri che entreranno in Consiglio al posto degli assessori di nuova nomina. Successivamente, verrà calendarizzata una nuova seduta del civico consesso, probabilmente per il 30 gennaio, per trattare altri temi rimasti in sospeso dalla seduta di dicembre, che era andata deserta. Tra gli argomenti in discussione, anche il bando per la concessione dello stadio Partenio-Lombardi.

Alla conferenza dei capigruppo, oltre al presidente Ugo Maggio, hanno partecipato i nuovi capigruppo di Davvero, W la Libertà e Siamo Avellino, rispettivamente Elia De Simone, Teresa Cucciniello e Luigi Mattiello. Come noto, con la promozione di ben sei consiglieri comunali nell’attuale esecutivo, i seguenti consiglieri prenderanno posto tra i banchi di Piazza del Popolo: Michele Lombardi, Guido D’Avanzo, Luigi Scalzullo, Veronica Guerriero e Pasquale Nazzaro, tutti della lista Davvero. In quota W la Libertà, Vincenzo Picariello subentrerà a Monica Spiezia, mentre Carmine D’Alelio sostituirà Alberto Bilotta, ora promosso in Giunta. Con l’ingresso di queste nuove figure, sarà necessario rimodulare anche le sette commissioni consiliari.