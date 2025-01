Rapinano due supermercati a Salerno a breve distanza: arrestati due avellinesi

AVELLINO – Due rapine in pochi minuti avvenute il 26 settembre scorso a Salerno. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di Flammia Giovanni e Ferrante Claudio, gia’ in carcere per analogo reato, per i reati di rapina aggravata, porto abusivo di arma clandestina e ricettazione. Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa allo stato dal G.I.P., ma suscettibile di diverse valutazioni nelle successive fasi del giudizio, in data 26 settembre 2024, i predetti armati di pistola, avrebbero commesso, a breve distanza temporale, due rapine ai danni di altrettanti supermercati di Salerno, facendosi consegnare, sotto la minaccia delle armi, il denaro contenuto nelle casse, per un totale di circa 1200 euro, per poi fuggire a bordo di uno scooter. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento