VIDEO/ Genovese denuncia la “dittatura” di Festa: “La mia posizione? Il bene della città”

“Uno dei primi atti della dittatura di Gianluca Festa in questa città e non sarà l’ultimo. La sindaca Laura Nargi rinuncia al suo ruolo istituzionale di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Piano di Zona A4 per cederlo a una consigliera di Festa (Giovanna Vecchione, ndr). L’ex sindaco ha ottenuto tutto quello che voleva, a partire dalla perdita totale della dignità della prima cittadina di questa città”. È netto il capogruppo del Patto Civico, Rino Genovese, che commenta così le prossime nomine al Piano di Zona e all’Acs.

Le sue dichiarazioni sono arrivate a margine della conferenza dei capigruppo che si è svolta questa mattina nella Sala Stampa di Palazzo di Città. Durante la conferenza, è stata definita la data del prossimo Consiglio Comunale, che si terrà giovedì 23 gennaio alle 16:30. In quella data verranno presentate la nuova Giunta e ufficializzate le surroghe dei sette consiglieri che entreranno in Consiglio al posto degli assessori di nuova nomina.

Genovese, durante il summit, è stato incalzato dalla neo capogruppo di W la Libertà, Teresa Cucciniello, sulla sua posizione all’interno del Consiglio comunale, facendo riferimento alle sue recenti dure prese di posizione sia contro Gianluca Festa che contro Laura Nargi. La risposta del riferimento del Patto Civico non si è fatta attendere: “Per me non esistono maggioranza o opposizione, esiste la posizione etica, politica e amministrativa di chi vuole il bene della città”.