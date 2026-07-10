Nova Summer Fest, il 19 luglio a Santo Stefano del Sole

Si delinea una line-up di respiro internazionale per il Nova Summer Fest, l’attesissimo festival di musica elettronica che la prossima domenica 19 luglio 2026 infiammerà Località dell’Angelo a Santo Stefano del Sole.

L’organizzazione ha ufficializzato una schiera di prestigiosi guest DJ che compongono un cartellone di altissimo profilo. Sul palco saliranno infatti talenti assoluti del circuito come Antonio Romano, Mvstantuoni e Offbabe.

Il festival si preannuncia come uno degli appuntamenti cruciali dell’estate clubbing nel Sud Italia, ma il vero colpo da novanta è rappresentato da una superstar internazionale proveniente dall’Olanda, il cui nome è ancora rigorosamente top secret.

Quella del Nova Summer Fest non sarà solo una performance musicale, ma un vero e proprio viaggio nel suono di questo headliner d’eccezione, un artista che fa dell’onestà intellettuale, dell’equilibrio tra tradizione e innovazione e di una straordinaria determinazione i suoi punti di forza. Un’occasione unica per il pubblico locale e per i clubber provenienti da tutta la regione di ballare sotto la console di uno dei talenti più cristallini e ricercati della scena elettronica contemporanea.

Ciascuno dei guest DJ coinvolti porta con sé un background solido e uno stile ben consolidato nei circuiti underground, offrendo al pubblico irpino e ai clubber in arrivo da tutta la penisola un’esperienza sonora continua, potente e fortemente innovativa. Un mix perfetto di groove, tecnica e ricerca musicale che lascerà il segno nella club culture di questo scorcio di 2026.