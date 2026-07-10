Ferrovia, sopralluogo di Presidente della Provincia e sindaco: “Cambierà il volto dell’intera Irpinia”

Il presidente della Provincia, Fausto Picone e il sindaco di Avellino, Nello Pizza, insieme ai tecnici della Provincia, hanno effettuato alla Stazione di Borgo Ferrovia un sopralluogo nella struttura, relativo al progetto inserito nel programma Turismo delle Radici.
“Si tratta di una riconversione di una parte importante della città, con un finanziamento di circa 13 milioni di euro – dichiara Picone – che cambierà il volto non solo di Avellino ma spero dell’intera Irpinia. Il pacchetto completo consentirà prendere l’alta velocità anche ad Afragola. Si spera che a settembre possa essere già avviato il primo cantiere”.
“Sulla stazione continuiamo a interloquire con la Regione – aggiunge Pizza – perché abbiamo la necessità che ci dia una mano importante su questo. Dobbiamo completare i lavori di elettrificazione che sono in una situazione di stallo in questo momento, ma che ci auguriamo riprendano celermente. Il collegamento ferroviario non è un vantaggio solo per il posto, è sempre un vantaggio per la città perché significa riagganciare Avellino attraverso la ferrovia. Poi è chiaro che su questo nasceranno anche i progetti di recupero dell’ex Isochimica, per la quale però dobbiamo prima recuperare la proprietà dell’area che ancora al momento non è nostra”.