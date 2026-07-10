Ferrovia, sopralluogo di Presidente della Provincia e sindaco: “Cambierà il volto dell’intera Irpinia”

“Sulla stazione continuiamo a interloquire con la Regione – aggiunge Pizza – perché abbiamo la necessità che ci dia una mano importante su questo. Dobbiamo completare i lavori di elettrificazione che sono in una situazione di stallo in questo momento, ma che ci auguriamo riprendano celermente. Il collegamento ferroviario non è un vantaggio solo per il posto, è sempre un vantaggio per la città perché significa riagganciare Avellino attraverso la ferrovia. Poi è chiaro che su questo nasceranno anche i progetti di recupero dell’ex Isochimica, per la quale però dobbiamo prima recuperare la proprietà dell’area che ancora al momento non è nostra”.