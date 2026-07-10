En plein del Conservatorio Cimarosa: tutti i 17 studenti selezionati per il concerto a Pompei con il Maestro Riccardo Muti

Un traguardo straordinario che riempie d’orgoglio l’intera comunità accademica del Conservatorio «Domenico Cimarosa» di Avellino. Tutti i diciassette studenti dell’Istituto che avevano superato le audizioni interne sono stati ufficialmente confermati dalla Fondazione dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Il prossimo 18 luglio avranno l’onore di esibirsi nella suggestiva ed eccezionale cornice dell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, sotto la prestigiosa direzione del Maestro Riccardo Muti.

L’opportunità nasce da un’importante iniziativa promossa dalla stessa Fondazione Cherubini, che ha invitato i Conservatori della Campania a segnalare gli allievi più meritevoli per coinvolgerli in questo grande evento. Il «Cimarosa» ha accolto l’invito con entusiasmo, organizzando tempestivamente un’audizione interna per individuare le eccellenze da candidare. A distanza di poche settimane, la conferma ufficiale: l’intera rosa dei diciassette musicisti segnalati farà parte dell’organico esecutivo.

Questo en plein rappresenta un’esperienza unica di crescita professionale e umana per i giovani musicisti dell’alta formazione artistica, offrendo loro la possibilità di condividere il palcoscenico con una delle personalità più autorevoli della direzione d’orchestra internazionale. Al contempo, il risultato premia la qualità dell’offerta formativa dell’istituzione irpina, capace di valorizzare il talento e garantire una concreta apertura verso produzioni musicali di rilievo mondiale.

I diciassette studenti selezionati: Adriano Salvatore Acerra, Davide Battista, Pietro Di Maria (Tromba); Christian Alfano, Alfonso Pio De Stefano (Contrabbasso); Martina D’Onofrio, Francesco Guglielmo, Antonio Iannone, Alessandro Ruggiero, Francesco Romano (Strumenti a percussione); Igina Gala, Anna Montella, Simone Solimine (Flauto); Matteo Ferrentino (Clarinetto); Lucrezia Rosy Picciocchi (Oboe); Mattia Pascal Racioppi (Corno); Daniel Giuseppe Zucchetto (Fagotto).

Un successo che ribadisce il ruolo centrale delle istituzioni AFAM nella valorizzazione dei giovani talenti, capaci di confrontarsi direttamente con i massimi livelli della produzione musicale.

«Desidero esprimere la più sincera gratitudine alla Fondazione dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e al Maestro Riccardo Muti — ha dichiarato il Direttore Maria Gabriella Della Sala — per l’attenzione e la sensibilità con cui continuano a sostenere i giovani musicisti nel loro percorso di crescita artistica e professionale. Offrire ai nostri studenti l’opportunità di vivere esperienze di così alto profilo significa investire concretamente nel futuro della musica e contribuire alla formazione di nuove generazioni di professionisti capaci di mantenere alto, anche negli anni a venire, il prestigio e la qualità artistica che

contraddistinguono il nostro Paese nel mondo».