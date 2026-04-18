Comunali, Sinistra Italiana accoglie l’appello del Pd: saremo alleati leali ma scomodi

AVELLINO- “Saremo alleati leali ma scomodi”. Le parole del presidente dell’assemblea Regionale di Sinistra Italiana Giancarlo Giordano nella conferenza convocata ad horas insieme al segretario provinciale Roberto Montefusco. Sinistra Italiana -Avs dopo un confronto con il candidato sindaco Nello Pizza decide di tornare nella coalizione di centro sinistra, rispondendo positivamente all’appello lanciato dal Partito Democratico. “Noi abbiamo accolto l’ ultimo appello presentato dal Partito Democratico, con una certa fatica ma comprendendone lo spirito. Una coerenza di iniziativa politica con quello che è accaduto alla Regione e noi aggiungiamo anche la spinta del referendum che contiene una richiesta di unità alla forze progressiste. Abbiamo pensato a cose complesse, non solo ai nomi. Saremo alleati leali ma scomodi. Perche’ vogliamo portare dentro la coalizione la nostra originalita’: merito delle questioni e originalità della proposta. C’è una miopia di fondo nel PD, pensare alle preferenze e non ai voti. I voti li costruiscono le proposte e le idee. Colmare il gap con la città reale. Noi stiamo rispondendo a wuell appello. Il lavoro che abbiamo tentato di fare al tavolo lo abbiamo chiesto a Pizza oggi. Gli abbiamo chiesto l adesione alla Carta di Pisa e al programma Avellino Città Pubblica su cui avevamo già ottenuto il via libera due anni fa. In questa città si va privatizzando tutto. Una preghiera infine: un’ attenzione serie, vera e severa per le liste. Non possiamo imbarcare tutti”. In premessa l’ex parlamentare ha usato toni duri sul metodo e anche annunciato che una delle priorità sarà quella di dare un ruolo importante e da protagonista della coalizione alle associazioni. “Arriviamo ad oggi a valle di un percorso costellato di errori e forzature e purtroppo anche di bugie- ha spiegato Giordano- L’ errore più marchiano e’ stato quello di immaginare di imporre una decisione a tutti gli altri. Sarebbe stato meglio la condivisione. Errore peggiore escludere le associazioni e invitarle dopo che era stato già scelto il sindaco. Le bugie, quelle che hanno irrigidito le posizioni e reso radicali le distanze. Mi domando, quando arriva una notizia, come mai diventa vera nonostante la smentita di segretario nazionale e regionale. Ovviamente capite da solo che sulle bugie non si costruisce nulla, soprattutto una coalizione sulla città”. Il segretario provinciale di Sinistra Italiana Roberto Montefusco ha contestato il metodo usato dal Partito Democratico e ha pero’ annunciato il si di Sinistra Italiana all’appello del Pd: “Di fronte all’ ultimo appello del segretario del Partito Democratico Marco Santo Alaia, Sinistra italiana ha ritenuto di dover assumere, diciamo così responsabilmente anche un impegno a concorrere a dare a questa città con un progetto di governo la speranza per consentire di uscire dalla deriva di questi anni. Deriva che ha visto ovviamente Gianluca festa e Laura Nargi dei protagonisti di una stagione “tossica” dal nostro punto di vista. Noi pensiamo che Avellino abbia bisogno di voltare pagina, ma pensiamo anche che il campo progressista a partire dal Partito Democratico che dovrebbe essere una guida, abbia commesso errori profondi dentro questo percorso..E’ necessario allargare la coalizione e rivolgiamo un appello di questo senso anche alle associazioni a le forze riconducibili al Campo progressista che insieme a loro hanno condiviso un giudizio critico”.