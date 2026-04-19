Comunali, Rifondazione Comunista: delusi da Sinistra Italiana, lavoriamo all’alternativa

AVELLINO- Delusi da Sinistra Italiana, ma determinati a portare in consiglio comunale la “voce di chi non ha voce”. In una nota della Segreteria Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista – Federazione Irpina ribadisce la sua posizione sulle amministrative nella città capoluogo, definendo “incredibile” quello che e’ avvenuto nelle ultime ore nel Campo Progressista: “Ad una settimana dalle elezioni le forze politiche del campo largo si ritrovano tutte insieme appassionatamente dopo mesi di fuochi incrociati e critiche feroci, di candidati bruciati e accuse reciproche. Non possiamo negare la profonda delusione del passaggio al campo largo di Sinistra Italiana, che con noi e alcune delle associazioni politiche cittadine aveva avviato un percorso di costruzione di uno spazio di alternativa, quanto mai necessario dal nostro punto di vista, per contrastare il civismo rapace di Festa, la destra palazzinara di Nargi e il sempiterno blocco di potere del PD avellinese, che da un ventennio soffocano la città”. Una condizione rispetto a cui Rifondazione Comunista non rinuncia alla costruzione di una alternativa: “Ne prendiamo atto, ma non rinunciamo all’idea di una presenza limpida, fieramente alternativa all’esistente, che porti in consiglio comunale la voce di chi non ha voce. Lavoreremo in queste ore a questo scopo”.