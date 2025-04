Notte del liceo classico al Colletta di Avellino

Apertura straordinaria al liceo classico Colletta di Via Scandone oggi, 04 aprile, dalle 18:00 alle 22:30. Gli studenti della scuola si esibiranno in performances teatrali e musicali in occasione della manifestazione nazionale “La notte del liceo classico”. Spazio anche a dibattiti con esperti, laboratori, reading ispirati al tema dell’anno, il mare mediterraneo. L’evento è aperto a tutti e rappresenta una occasione unica per aprire le porte della scuola alla comunità cittadina, e rilanciare così la funzione e il valore della cultura umanistica.

Si comincia in Auditorium con una densa lista di momenti, tra cui una rivisitazione della figura di Enea, una coreografia a cura del corpo di ballo della scuola, e una esibizione di carattere scientifico sulle leggi fisiche dell’acqua. Numerosi anche gli spunti per i dibattiti che vedranno gli studenti intervistare ospiti come Stefania Marzocco, Docente di Farmacologia e Tossicologia ad Unisa, Nadia Matarazzo, geografa di Unina, Ermanno Battista e Claudio Spagnuolo dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, e la docente Maria Consiglia Alvino.

Si continua con un momento musicale, a cura dell’orchestra Colletta, composta da violoncello, violino, oboe, flauto, chitarra e pianoforte, che eseguirà un repertorio di brani accompagnati da Gabriele Troisi, ex studente della scuola e talentuoso musicista, sbarcato sul grande schermo grazie al Talent show X Factor e particolarmente apprezzato nella scena indie italiana per brani come “Lumache”, “Favole” e “Monelli’s”.

Dalle 20:30, nella palestra dell’Istituto, staffetta di lettura con il reading marino: gli studenti si alterneranno nella lettura di brani tratti da Moby Dick, Oceano mare, Novecento e dall’ Odissea. A concludere la serata, le esibizioni teatrali a cura del laboratorio teatrale della scuola Ludi Liberales, guidato da Rossella Farese con alcune esibizioni ispirate alle ninfe delle acque.