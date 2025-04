Contrasto alla povertà educativa: cinque percorsi formativi per i minori di Montoro

Contrasto della povertà educativa, entra nel vivo a Montoro il progetto “Piccoli cittadini: bene comune”. Realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidente del Consiglio dei Ministri, l’iniziativa, che vede come Capofila la Società Cooperativa “L’Isola che c’è” Onlus, si propone di promuovere e far conoscere la storia del territorio di Montoro.

Gli studenti dei locali Istituti Comprensivi Statali “Galiani” e “Pironti” sono i protagonisti dell’iniziativa che si sviluppa attraverso laboratori e attività organizzate sul territorio e presso il Palazzo storico Macchiarelli. Sono stati infatti attivati percorsi ludici e di apprendimento per valorizzare il patrimonio artistico-culturale e apprezzare i sentieri naturalistici che i luoghi montoresi offrono.

Al momento sono tre, sui complessivi cinque, i percorsi avviati: quello di arti espressive, incentrato sul teatro e la musica, prevede una serie di attività per il rafforzamento della propria identità culturale e la promozione dei valori dell’ascolto e dell’accoglienza.

Il percorso di arti grafiche si concentra su attività laboratoriali di manipolazione dell’argilla, con un attenzione particolare alle tradizioni montoresi. Prevista anche la visita delle architetture e delle opere più importanti e la loro successiva riproduzione.

Il laboratorio di storia e arte è un viaggio pittorico ed espressivo, volto a rafforzare conoscenze e competenze, valorizzando le diverse tecniche attraverso l’espressione artistica e la conoscenza dei luoghi e dei siti di cultura montoresi.

Nelle prossime settimane partiranno anche gli altri due percorsi previsti dal progetto. Quello di cittadinanza attiva ed educazione civica, in particolare, prevede laboratori sui temi della legalità, dell’associazionismo come momento di crescita umana, professionale e culturale, del bene comune e dell’ambiente.

Infine, con “piccoli e grandi percorsi a Montoro” si punta alla creazione di una “Guida di Montoro”, sia in formato digitale che cartaceo, per la definizione degli itinerari naturalistici e storico-ambientali più significativi.

Al fianco della capofila opera, come partner, Eudemonia Onlus, e come collaboratori il Comune di Montoro e gli Istituti Comprensivi Statali “A.F. Galiani” e “M. Pironti” di Montoro.