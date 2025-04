Morte in fabbrica, altri sei mesi di indagini per fare luce sull’incidente alla Fca

PRATOLA SERRA- Altri sei mesi di indagini per far luce sull’incidente avvenuto il 22 febbraio 2024 alla Stellantis e costato la vita a Domenico Fatigati, manutentore di una ditta esterna che lavorava alla Fca, schiacciato da un traslo del basamento davanti agli occhi degli altri operai presenti. A chiedere la proroga delle indagini la Procura di Avellino, che coordina le indagini dei Carabinieri. Sull’incidente mortale sono state depositate tre consulenze effettuate sul macchinario e la consulenza medico legale. Le indagini sono coordinate dal Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele, che ha chiesto la proroga delle indagini. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati, il direttore dello stabilimento di Pratola Serra, ll responsabile locale della sicurezza dell’azienda Fca, il capo Area in servizio all’epoca delle contestazioni, il responsabile della ditta esterna con la quale lavorava il manutentore. Dalle indagini della Procura della Repubblica di Avellino e dei Carabinieri e’ emerso che la ditta per cui il manutentore di Acerra lavorava, era in subappalto.