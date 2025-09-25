Note sotto le stelle, Gragnaniello in concerto a Solofra

Domenica 28 settembre 2025, alle ore 21:00, in Piazza San Michele a Solofra (Av), si terrà il concerto di Enzo Gragnaniello, straordinaria voce della canzone napoletana e autore di indimenticabili melodie che hanno segnato la musica italiana.

L’iniziativa, dal titolo “Note sotto le stelle”, rientra nel programma di valorizzazione culturale promosso dal Comune di Solofra in collaborazione con la Regione Campania e la Scabec – Società Campana Beni Culturali.

Il concerto offrirà al pubblico un’occasione unica per vivere un momento di grande emozione collettiva, immersi nella suggestiva cornice della piazza principale del paese, sotto il cielo stellato di fine settembre.

«Siamo felici di poter ospitare un artista del calibro di Enzo Gragnaniello – dichiara l’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Mariangela Vietri – Sarà un evento che unisce musica, identità e tradizione, rafforzando il legame della nostra comunità con la cultura partenopea».

Soddisfazione anche nelle parole del sindaco Nicola Moretti: «Solofra continua a investire nella cultura come strumento di crescita sociale e di coesione. Il concerto di Gragnaniello rappresenta un appuntamento di altissimo livello che siamo orgogliosi di regalare ai cittadini e a tutti coloro che vorranno raggiungerci».

L’evento è gratuito e aperto a tutti.