Festa della Castagna, dal 3 al 5 ottobre a San Eustachio di Montoro

La Società “DBR SERVICE SRL”, organizza dal 3 al 5 ottobre 2025 c/o il Parco del Sole alla Fraz. San Eustachio di Montoro (AV) la manifestazione denominata “Festa della Castagna”, un evento ricco di tante occasioni per divertirsi, rilassarsi ed assaporare la buona cucina.

La “Festa della Castagna”, si terrà in una nuova location, per regalarsi e regalare tempo di qualità da vivere insieme, per riscoprire il piacere di immergersi nel verde, e per dare spazio a quella parte di sé profondamente legata alla natura.

La “Festa della Castagna” è un appuntamento significativo per chi ama le cose semplici e genuine. Una festa interamente dedicata alla Castagna uno dei tanti prodotti tipici del montorese.

L’iniziativa risponde alla sempre più crescente domanda di vecchi sapori tradizionali e ha lo scopo di valorizzare e promuovere il patrimonio eno-gastronomico dell’intero territorio montorese. Le serate saranno allietate da buona musica dal vivo, tutto all’insegna del divertimento e dell’allegria più genuina, senza inutili schiamazzi ma godendo del senso di pace che si respira. Prevista un’apposita area per bambini.

Apertura Stand:

Venerdì 3 ottobre 2025 dalle ore 19.00 alle 23.30;

Sabato 4 ottobre 2025 dalle ore 19.00 alle 23.30;

Domenica 5 ottobre 2025 dalle 13.00 alle ore 14.30 e dalle ore 18.00 alle 23.00;

I principali piatti da degustare sono:

– Scialatielli con Porcini e Castagne;

– Zuppa con Castagne e Fagioli

– Pennette d’Autunno;

– Panino con Salsiccia e Porcini;

– Panino con Salsiccia con Patatine o Melenzane sott’olio

– Pizza a legna (anche senza glutine)

– Salsiccia con Porcini o Patatine (senza glutine)

– Caciocavallo Impiccato;

– Caciocavallo Impiccato con salsa di tartufo nero;

– Caciocavallo Impiccato con Pesto di Pomodorini Secchi e Peperoncino;

– Patatine anche senza glutine;

– Calzoncello di Castagna;

– Pasticelle di Castagna;

– Crostata di Castagna;

– Cannoli con Castagna;

– Tronco di Castagna;

– Zeppola con Castagna;

– Caldarroste;

– Tantissime altre specialità di dolce alle castagne;

– Bibite

– Vino Rosso