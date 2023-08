“Nostalgia 90” torna a Montemiletto per ripetere lo show interrotto dalla pioggia

Un bagno di folla lo scorso 4 agosto aveva iniziato a ballare, saltare e cantare insieme sotto il palco per lo show/party “Nostalgia 90”. Poi il nubifragio. Ora l’evento viene bissato. Nuova data per portare a compimento il divertimento. Appuntamento a lunedì 21 agosto.



«Dopo l’amarezza registrata lo scorso 4 agosto, quando lo spettacolo è stato interrotto a pochi minuti dall’inizio a causa delle avverse condizioni meteo, l’esplosivo show/party “Nostalgia 90” sarà di nuovo a Montemiletto il prossimo 21 agosto, alle ore 21:30, su iniziativa del Gruppo “Proposta Concreta”. Vi aspettiamo tutti a Montemiletto, per una serata da non dimenticare!».

La serata preannunciata dal palco davanti alle migliaia di persone presenti in Piazza IV Novembre, in attesa del concerto di Giusy Ferreri, è stata voluta dal Sindaco, Massimiliano Minichiello, e dall’intero Gruppo “Proposta Concreta”, in quanto esortata e fortemente desiderata dall’intera comunità.



Musica, spettacolo, animazione a tema, allestimenti anni 90, scenografie, ballerine, mascotte, gadgets, effetti speciali: la carovana di “Nostalgia 90”, il 21 agosto sarà di nuovo a Montemiletto per quello che si sta rivelando lo show/party più forte d’Italia riempiendo le piazze fino all’inverosimile e coinvolgendo diverse generazioni in uno show con i brani più belli degli anni 90 per ballare e cantare senza sosta. Una sorta di macchina del tempo che travolge con i ritmi, l’intrattenimento e l’atmosfera che ha fatto la storia. Start alle 21,30.