Nonna Michelina, cento anni e la passione per uncinetto e piante

AVELLINO- L’Irpinia ha una nuova centenaria, stavolta nella città capoluogo. Si tratta di Michelina D’Andrea, per tutti ed in particolare nel palazzo di Via Cesare Uva dove risiede da quando è stato realizzato, e’ la signora Tomasetta, dal nome del marito Raffaele, scomparso qualche anno fa e conosciuto proprio in Irpinia, dove la famiglia di Michelina si era rifugiata per scappare dai bombardamenti a Napoli. A festeggiarla ieri c’erano tutti i suoi amici, tanti quelli che hanno voluto omaggiare Lina. Una vita da mamma che purtroppo ha dovuto sopportare anche due tragedie. Quella del figlio Pino, morto giovanissimo a causa di una malattia che lo ha strappato ai suoi cari in pochissimi giorni e due anni fa quella del figlio Angelo. Solo la fede, grande quella nella volontà del Signore, ha allevato un dolore grandissimo per Michelina, che si commuove ogni volta che pensa alle due tragedie che hanno segnato il suo secolo di vita. Ma Michelina ha anche coltivato negli anni due passioni: l’uncinetto e i fiori. Il suo balcone e’ un vero e proprio giardino, che cura con passione. La rosa rossa è sicuramente quella che predilige. I suoi lavori ai ferri vengono preziosamente custoditi in casa, alcuni anche in cornici che arredano il suo appartamento. La sua seconda casa è stata sempre Ischia, dove passa almeno due settimane all’anno alle terme. Il segreto di nonna Michelina è allenare sempre la mente. Lo fa seguendo i quiz dove bisogna rispondere alle domande e soprattutto ripassando ogni settimana le tabelline. Non ha una ricetta particolare per la sua longevità, ma molto probabile che sia nel DNA della sua famiglia, perché sua mamma ha vissuto 109 anni ed una zia ha superato i 100 anni. La signora Tomasetta ha anche spiegato di essere felice del fatto che Avellino ha un sindaco donna e che non vede l’ora di conoscerla per darle anche qualche consiglio sulle politiche per la terza età.