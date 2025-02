Anatomia di una risata: ad Andretta “I Cavillosi” tornano in scena

Dopo il grande successo riscosso lo scorso 29 dicembre, il Forum dei Giovani di Andretta è pronto a riproporre un appuntamento imperdibile con la compagnia teatrale “I Cavillosi”. Lo spettacolo “Anatomia di una risata”, scritto e diretto da Michele Cianciulli, sarà in scena domenica 16 febbraio, con due rappresentazioni: alle ore 16:00 e alle ore 21:00, presso l’Auditorium Comunale di Andretta (AV).

“Anatomia di una risata” è una commedia in quattro atti che si propone di esplorare la risata da molteplici prospettive, giocando con sfumature di comicità che spaziano dalla brillantezza più ricercata a quella più istintiva, legata alle emozioni profonde e spontanee. L’obiettivo è uno solo: far ridere il pubblico. Lo spettacolo, pur mantenendo salda la tradizione, sa anche guardare al futuro, mescolando elementi di attualità e assurdo per offrire un’esperienza di intrattenimento completa, capace di soddisfare tutti i gusti.

Il progetto della compagnia “I Cavillosi” affonda le radici nella volontà di raccontare la bellezza di una comunità, quella di Andretta. Fondata con l’intento di creare legami attraverso il teatro, la compagnia si è formata per dare vita a uno spazio in cui condividere la passione per l’arte, la socialità e il divertimento. Ogni spettacolo è frutto di un lavoro di gruppo che ha visto coinvolti attori di tutte le età, che, con impegno e dedizione, hanno messo a disposizione non solo le loro capacità teatrali, ma anche il loro spirito di comunità.

Il cast di “Anatomia di una risata” è composto da attori provenienti da Andretta e dai dintorni, tra cui Tina Iannaccone, Tonia Acocella, Alessia Salvo, Antonio Miele, Miriam Strazza, Loredana Maio, Gilda Beatrice Morano, Giuseppe Frieri, Angelo Miele, Luca Tedesco, Iolanda Grippo, Maria Teresa Scotece, Anna Di Guglielmo, Michele Salvo, Nicola Mauro, Giuseppe Occhicone, Lucia Cianciulli, Arianna Tellone e Antonella Guglielmo.

La colonna sonora dello spettacolo è stata curata dal M° Rocco Di Milia, mentre la regia è affidata a Michele Cianciulli, che, oltre a essere il direttore artistico della compagnia, ha saputo trasmettere la sua passione e visione al gruppo.