Non solo la volata a Pizza, la prima di Fico in città da presidente è al fianco dei lavoratori

Non soltanto una tappa elettorale per sostenere il candidato del campo largo Nello Pizza. La presenza di Roberto Fico ad Avellino, insieme a Michele Gubitosa, Maurizio Petracca, Nicola Fratoianni, Clemente Mastella, Davide Faraone ed Enzo Maraio, ha assunto anche il carattere di una visita istituzionale con momenti di confronto dedicati ai temi del lavoro e delle infrastrutture.

Nel comitato elettorale del Movimento 5 Stelle, in piazza Libertà, il presidente della Giunta regionale della Campania ha incontrato le organizzazioni sindacali e una rappresentanza dei lavoratori di ArcelorMittal e Menarini, affrontando alcune delle vertenze che interessano il territorio irpino. «Siamo vicini a tutti i lavoratori e lavoriamo per trovare soluzioni equilibrate, anche dal punto di vista ambientale e territoriale. Quando si affrontano queste situazioni è sempre necessario trovare un equilibrio tra diverse esigenze, che vanno rispettate. Il nostro impegno è rivolto a tutti i lavoratori, sia per la tutela dell’occupazione sia per lo sviluppo delle strutture e degli investimenti che stiamo portando avanti. Stiamo lavorando a tutte le possibili soluzioni», ha dichiarato Fico.

Poi sulle amministrative: «Avellino ha bisogno di un sindaco e di una squadra competente, con al centro l’etica pubblica, che insieme alla Regione possa lavorare su tanti progetti per lo sviluppo di questo territorio», ha affermato.

Infine, uno sguardo alle infrastrutture e al tema del collegamento ferroviario: «Crediamo che il trasporto sia uno degli elementi fondamentali, soprattutto per le aree interne, ma in generale per tutta la Campania. Vogliamo costruire insieme anche a Ferrovie dello Stato un grande sistema, una sorta di “metropolitana regionale”, su cui stiamo lavorando passo dopo passo».