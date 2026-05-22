Gubitosa: “Meloni ha fallito, non può usare guerre e Superbonus come via di fuga”

Il vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa, è intervenuto questo pomeriggio in diretta dal comitato elettorale dei pentastellati di Piazza Libertà alla trasmissione Tagadà, in onda su La7￼.

“Il governo arriverà a fine legislatura? Sentendo le parole di Matteo Salvini direi proprio di no. Veniamo da tre anni di crollo della produzione industriale e da quattro anni in cui il Paese non cresce. I salari reali, dal 2021 al 2025, hanno perso l’8% del loro potere d’acquisto.

Oggi ci dicono che non sono riusciti nemmeno a uscire dalla procedura d’infrazione, che per loro serviva soltanto a spendere soldi in armi senza conteggiarli nel deficit. Hanno fallito ed è giusto che vadano a casa. Salvini ha ragione: hanno fallito.

Dopodiché è chiaro che l’attacco di Donald Trump e Benjamin Netanyahu all’Iran è stato devastante. Il Fondo Monetario Internazionale ci dice che l’impatto può arrivare fino a 2.270 euro l’anno per famiglia; a questo si aggiungono 21 miliardi di euro di danni per le nostre imprese.

Ma non possiamo accettare che questa guerra venga utilizzata da Giorgia Meloni e dai suoi, così come il Superbonus, come una carta “esci di prigione” del Monopoli per sottrarsi alle proprie responsabilità”.