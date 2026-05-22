VIDEO/ Gubitosa dal palco di piazza Libertà: “Da Avellino segnale di sfratto a Giorgia Meloni”

Dal palco di piazza Libertà è intervenuto il vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa.

«La gente non ne può più. È finito il tempo del centrodestra, anche ad Avellino, dove si presentano divisi. Loro sono divisi, noi invece siamo tutti uniti e loro continuano a dire che siamo noi quelli litigiosi. Io, al posto del centrodestra ad Avellino, mi farei qualche domanda: perché i partiti nazionali si sono rifiutati di concedere il simbolo ai loro candidati? Perché? Perché si sono vergognati. E hanno fatto bene, guardando quei candidati. Domenica e lunedì, da Avellino, mandiamo un segnale di sfratto al centrodestra cittadino, al centrodestra di Giorgia Meloni, e scegliamo di fare il bene di questa città con Nello Pizza sindaco».