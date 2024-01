Festività di fine anno in Valle Caudina all’insegna della sicurezza

Vasta e diversificata l’operazione di perlustrazione e controllo del territorio condotta nelle festività del Capodanno 2024 dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, su disposizione del Comando Provinciale di Benevento, finalizzata principalmente al contrasto dei reati di tipo predatorio, spaccio e detenzione di sostanza stupefacente nonché al controllo della circolazione stradale.

Il servizio, svolto per massimizzare l’attività preventiva e, se del caso, repressiva, ha interessato tanto le vie cittadine quanto le aree rurali delle varie contrade disseminate nei comuni di Sant’Agata Dè Goti, Arpaia, Pannarano, San Leucio del Sannio, Arpaise, Paolisi, Ceppaloni, Montesarchio, Airola e Limatola.

L’attività che ha visto l’impiego di 37 equipaggi automontati composti da 74 militari dipendenti dalla Compagnia, ha consentito di controllare in totale 135 persone di interesse operativo e 70 veicoli, effettuare 14 perquisizioni, elevare 19 contravvenzioni al Codice della Strada, sequestrare 4 veicoli per mancanza di copertura assicurativa, restituire un veicolo rubato al legittimo proprietario ed al fermo di un ciclomotore poiché privo di targhe, contribuendo così ad innalzare il senso di sicurezza e fiducia nelle Istituzioni da parte della cittadinanza.

Deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, diverse persone:

a San Leucio del Sannio un 20enne di Benevento ed un 17enne di Paduli poiché trovati a bordo di un veicolo oggetto di furto;

a Pannarano un soggetto 55enne del posto, sottoposto agli arresti domiciliari, poiché si era allontanato dall’abitazione dove era ristretto senza l’autorizzazione del Giudice competente;

a Montesarchio un 32enne di origine pakistane poiché si era reso responsabile di danneggiamento di due vetture in sosta;

a Sant’Agata De’ Goti, un 44enne del posto poiché trovato alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza;

ad Arpaia un 38enne residente in provincia di Avellino coinvolto in un sinistro stradale che è stato trovato positivo ai test alcolemici e tossicologici;

a Pannarano un 44enne nativo della provincia di Napoli, il quale dopo aver assunto sostanze stupefacenti, è andato ad impattare contro un muro;

a Paolisi e Pannarano rispettivamente un 36enne ed una 39enne del posto, poichè avevano autorizzato l’uso dei propri veicoli a terzi nonostante fossero sottoposti a sequestro.

Segnalati, inoltre:

a Montesarchio un 17enne di origine tunisine poichè trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish ed un 31enne del posto in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina;

ad Arpaise due 25enni ed un 40enne del posto trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo Cocaina e Marijuana;

a Ceppaloni un 33enne di Benevento poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina;

a Limatola un 17enne nativo di Perugia trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Le Autorità Giudiziarie ed Amministrative sono stati informate dei fatti dai militari operanti.