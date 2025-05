Non si ferma lo spaccio in città e neanche i controlli: sequestrati cento grammi di cocaina

AVELLINO- Non si ferma lo spaccio di cocaina ad Avellino e fortunatamente neanche la pressione di Polizia e Procura. Nonostante gli arresti , arriva ancora un altro sequestro di sostanza stupefacente nel capoluogo: cento grammi di cocaina. Quelli che gli agenti della Squadra Mobile di Avellino avrebbero rinvenuto nella disponibilità di due soggetti ultracinquantenni. In particolare tra loro un cinquantasettenne già noto alle forze dell’ordine. Entrambi sono finiti in carcere per detenzione ai fini dello spaccio e sono in attesa della convalida dell’arresto. Il risultato investigativo è arrivato al termine di un controllo scattato nel pomeriggio di domenica. L’esito positivo del controllo, ha fatto scattare anche delle perquisizioni presso il domicilio dei due indagati per spaccio. A quanto pare anche in questo caso sarebbero state rinvenute altre tracce utili alle indagini (in questi casi prevalentemente bilancini e materiale per il confezionamento). Si attendono ulteriori particolari sull’arresto eseguito dalla Squadra Mobile e sull’udienza di convalida davanti al Gip del Tribunale di Avellino.