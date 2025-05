A Montefusco Open Day del Living Lab VITE

Un’occasione di incontro e confronto per cittadini, amministratori, studiosi e appassionati di innovazione culturale: giovedì 15 maggio 2025, dalle 10:00 alle 14:00, si terrà presso il Comune di Montefusco l’Open Day del Living Lab VITE, uno degli appuntamenti più attesi nell’ambito del progetto 2 V.I.TE – Visioni Innovative del Territorio.

L’evento mira a far conoscere da vicino le attività del progetto, che coinvolge i piccoli borghi campani in un percorso di valorizzazione culturale e sperimentazione sociale. Il Living Lab VITE si propone infatti come spazio di collaborazione e innovazione aperta, in cui il patrimonio storico, artistico e vitivinicolo diventa punto di partenza per nuove traiettorie di sviluppo.

Ospite d’eccezione dell’Open Day sarà la Dott.ssa Emilia Di Girolamo, in rappresentanza del MAVV – Museo dell’Arte, del Vino e della Vite, che interverrà sul ruolo dei musei innovativi e delle reti culturali nella promozione territoriale.

L’incontro si preannuncia come un momento di riflessione sul legame tra comunità e territorio, con uno sguardo rivolto al futuro e alla sostenibilità.

L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano partecipare attivamente al rilancio culturale dei territori interni, partendo dal dialogo e dalla condivisione delle idee.