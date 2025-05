Capriglia Irpina, 17 e 18 maggio festa dedicata a San Felice da Cantalice

Grazie all’impegno del Comitato Festa pro-San Felice anche quest’anno continua la

tradizione per i festeggiamenti in onore di San Felice da Cantalice, patrono della piccola

frazione di Capriglia Irpina a 5 km da Avellino. Un appuntamento questo che si rinnova

annualmente, accolto con grande entusiasmo anche da parte dei paesi limitrofi.

La festa si articolerà in due giornate in cui saranno proposte numerose iniziative con un

programma ricco di appuntamenti. Saranno allestiti stand gastronomici con panini con e

senza glutine. I festeggiamenti, dedicati al Santo patrono, si apriranno sabato 17 Maggio.

Alle ore 18:00 la processione muovendo dalla Chiesa di San Felice percorrerà le strade della

piccola frazione. Alle 21.30 l’appuntamento è in piazza con lo spettacolo musicale del

gruppo Suoni Antichi – I bottari di Macerata Campania. Sulla stessa scia si prosegue

Domenica 18, alle ore 08:00 la banda di Serino percorrerà le vie del paese e alle ore 10.00

in piazza San Felice sarà celebrata la Messa Solenne da Mons. Arturo Aiello, Vescovo di

Avellino. Alle ore 18,30 la processione percorrerà le vie del paese.

Quest’ anno, la serata del 18 vedrà protagonista il gruppo Dance Tarantella (nuovo format nato dall’ideatore del noto gruppo Nostalgia ’90) sarà una serata all’insegna del sano divertimento. Al termine della serata si potrà assistere allo spettacolo di fuochi pirotecnici a cura del Cav. Iannace da Montesarchio (BN), che con le loro luci saranno il degno finale di questa che è una delle prime feste dell’hinterland avellinese che ha sempre avuto un pubblico numeroso soprattutto per la profonda devozione di cui è sempre stato fatto oggetto San Felice da Cantalice. Il Comitato Festa ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di questa festa che si speri duri nel tempo.