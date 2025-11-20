“Vogliamo la piscina e l’area attrezzata”: a Lauro bimbi dal sindaco nella giornata dei diritti

LAURO- Fortunato, cinque anni, diventa lo speaker delle richieste da avanzare al sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione da parte dei suoi baby colleghi di scuola. “Signor sindaco” dice dal megafono, dopo aver raggiunto insieme agli altri alunni dell’asilo “Il Mondo che Vorrei” il cortile di Palazzo Pignatelli, dove ad attendere il corteo c’era il sindaco Rossano Sergio Boglione, in fascia tricolore e la delegata alla Pubblica Istruzione Paola Scafuro. “Signor sindaco” dice Fortunato “dobbiamo chiedere due cose”. E le richieste sono però alla fine quattro: un’area attrezzata vicino alla sede della scuola, una piscina, un pulmino che “ci porti dappertutto” e una palestra per gli allenamenti. Il sindaco Boglione, divertito per l’entusiasmo dei suoi baby concittadini, ha assicurato che su almeno due delle quattro richieste l’amministrazione è gia’ al lavoro. E i bambini, sempre attraverso il loro portavoce Fortunato, ci hanno tenuto anche a sollecitarlo: “E’ una vostra promessa?”. Si, lo ha rassicurato Boglione: e’ una nostra promessa. Sperando che sappia bene, come recita un antico adagio: non promettere ai bambini e non fare voto ai santi…